"Tosca", in anul Puccini, la Opera Brasov. Peste 330 de elevi de la Colegiul National "Andrei Saguna" Brasov, la repetitia generala a spectacolului

Sambata, 26 octombrie 2024, de la ora 18.30, in Sala Operei, in anul centenar Puccini, prezentam spectacolul cu celebra opera "Tosca".Libretul operei a fost creat de Luigi Illica si Giuseppe Giacosa, dupa drama "La Tosca" de Victor Sardou. Piesa de teatru a fost montata la Paris in anul 1887 si a fost vizionata de ... citește toată știrea