Foto: U 650 - Tractorul cu care Brasovul a facut istorie.Tractoare Universal 650, produse de Uzina Tractorul Brasov (UTB), sub licenta Fiat, care au arat toata Romania sub Ceausescu si dupa Revolutie nu sunt lasate sa iasa la pensie nici dupa 50 de ani. Intretinute corespunzator inca isi fac treaba si sunt extrem de accesibile la pret.Unele carpite si surubarite, altele reconditionate total, tractoarele U-650 continua sa se achite de sarcini si in 2023, chiar daca unele au si peste 50 de ... citeste toata stirea