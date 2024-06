Traditie respectata la Brasov. Oficialii brasoveni au sarutat drapelul national

Ca in fiecare an, in 26 iunie, la Brasov a fost sarbatorita Ziua Drapelului National al Romaniei. Ceremonia militara, in cadrul careia a fost arborat un nou drapel national, s-a desfasurat in Piata Tricolorului din fata Primariei Brasov, in prezenta oficialitatilor locale, dar si a catorva brasoveni.Ceremonia a debutat cu intampinarea persoanei oficiale - prefectul judetului Brasov - si cu salutul drapelului de lupta. Prefectul Catalin Vasii a sustinut o alocutiune in care a evidentiat faptul ... citește toată știrea