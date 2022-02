Traditii romanesti disparute - Camasa ciumei, leac pentru molime

Traditiile populare romanesti se pierd in negura timpului, undeva in timp, atunci cand toate aveau un rost, iar taranul era rostul pamantului. Erau vremuri cand Ciumarca era un obicei atat de cunoscut incat se spunea "iar lucrezi ca pe camasa ciumei" atunci cand se lucra repede, concentrat pe munca sa, presat de un termen limita.Aveti cunostinta despre acest ritual? Camasa ciumei?In credinta populara de la noi, ciuma este vazuta ca "o femeie batrana si hada, imbracata in negru, cu o secera ... citeste toata stirea