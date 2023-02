Traditii romanesti - Zilele calatoare pe Pamant. Traditiile romanesti sunt pline de povesti si legende, unele cu talc, altele legate de calendarul zilelor dupa care isi oranduiau oamenii viata in vechime.Fiecare zi a anului are o poveste, venita din negura timpurilor, fiecare legenda ne duce intr-o lume a invataturilor.Zilele, calatoare pe PamantPrima unitate de masura a timpului oferita pamanteanului a fost ziua solara, impartita in zi-lumina si noapte. Aprecierea scurgerii timpului ... citeste toata stirea