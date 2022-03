Traieste al 2-lea razboi: povestea lui Ali, student la medicina in Brasov

Intelege prea bine ororile unui razboi, acum 11 ani fiind chiar el acela care fugea din calea unui conflict armat care inca are loc Siria. Astazi se afla in orasul de la poalele Tampei si le ofera ajutor refugiatilor ucraineni, intelegand mai bine ca oricine prin ce trec acestia.Ali Kaddour si-a parasit tara natala in 2011, la 5 luni dupa izbucnirea Razboiului din Siria. 11 ani mai tarziu, conflictul declansat dupa reprimarea manifestatiilor pro-democratie de catre Damasc inca se afla in ... citeste toata stirea