Transilvania, expusa la Londra, in acuarelele Printului Charles

Dintre toate pasiunile printului Charles (73 de ani), mostenitorul tronului Marii Britanii, pictura in acuarela este una dintre cele mai vechi. Fiul cel mare al reginei Elizabeth a II-a expune in prezent la Londra 79 dintre picturile sale, inclusiv peisaje din Romania, din zona Transilvaniei, in decorul delicat al unei capele renovate ce dateaza din secolul al XIX-lea, informeaza AFP si CNN.Mostenitorul tronului britanic spune ca pictura este "unul dintre cele mai relaxante si terapeutice ... citeste toata stirea