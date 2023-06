Alexandru Tomescu revine intr-un concert de vioara la Biserica Neagra, acompaniat de Adela Liculescu la pian, in cadrul Turneului International Stradivarius, ajuns la editia a XVI-a.Intre 20 iunie si 9 iulie, Turneul International Stradivarius 2023, "In the Mood for Love", va porni din nou la drum.In acest an, muzica lumii va ... citeste toata stirea