Turneul de Educatie Istorica, un eveniment de marca in peisajul cultural al Romaniei, revine in acest an cu a treia editie, promovand filmele documentare istorice "Maria, inima Romaniei", "Razboiul Regelui" si "Regele Mihai: drumul catre casa".Cea de-a treia editie a Turneului de Educatie Istorica, in care sunt promovate filmele documentare istorice "Maria, inima Romaniei", "Razboiul Regelui" si "Regele Mihai: drumul catre casa" va include peste 25 de orase si sate din Romania, vizionarea ... citeste toata stirea