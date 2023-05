Turneul National Pianul Calator, editia a XIII-a, incepe, pe 8 mai, la Deva, in Sala Pro Arte, unde Horia Mihail se va intalni cu unul dintre cele 5 piane calatoare duse in tara prin intermediul acestui proiect, puse la dispozitie de Radio Romania.In ultimii 13 ani, Horia Mihail a vizitat zeci de orase din Romania insotit de pianul calator sau cantand pe pianele din orasele in care a ajuns, sustinand peste 200 de concerte. Acum, cele 5 piane calatoare sunt incredintate comunitatilor din ... citeste toata stirea