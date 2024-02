Ucrainenii si-au deschis 58 de firme in Brasov

Peste 775 de companii ucrainene au intrat pe piata din Romania de la invazia rusa din data de 24 februarie 2022 si pana in prezent, potrivit datelor furnizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) la solicitarea Economedia. Din acestea, 746 sunt inca in functiune, 17 se afla in procesul de dizolvare, 11 au temporar intrerupta activitatea, iar o companie este in insolventa. Din 2023 si pana in prezent, adica in al doilea an de razboi, s-au infiintat peste 300 de companii ucrainene, ... citește toată știrea