UE intervine in scandalul Romania-Rusia pentru tezaurul de 91,5 tone de aur

Tezaurul Romaniei, ajuns in URSS in primul Razboi Mondial, contine 91,5 tone de aur, cantitate aproape egala cu rezerva de aur a tarii noastre. Parlamentul European cere Comisiei sa ajute Romania in recuperarea acestuia de la rusi."Parlamentul European invita Comisia sa analizeze posibilitatea de a actiona in calitate de partener al reprezentantilor romani care fac parte din Comisia mixta romano-rusa mandatata sa discute despre restituirea tezaurului national al Romaniei si sa creeze sinergii ... citește toată știrea