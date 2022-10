Un ambuteiaj mai putin pe ruta de schi Brasov - Bucuresti: "Nodul Predeal" de pe DN1

Incepute in a doua jumatate a lunii septembrie, lucrarile de amenajare a intersectiei dintre DN1 si drumul care asigura accesul la domeniul schiabil din Predeal au intrat in ultima etapa. Astfel, miercuri, 26 octombrie, a inceput turnarea asfaltului, iar daca vremea va fi favorabila, in prima parte a lunii noiembrie noile benzi de circulatie vor fi gata. Lucrarile sunt realizate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov in regie proprie, prin sectia de productie.Directorul ... citeste toata stirea