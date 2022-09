Un "an de miere", cu a 18-a destinatie Brasov, Romania

Hannah si Trey sunt din Statele Unite ale Americii si, dupa ce s-au casatorit in anul 2021, au decis ca in 2022 sa viziteze cat mai multe tari din Europa.In urma cu cateva zile au ajuns in Romania, iar dupa o oprire in Bucuresti, au pornit spre Brasov pentru a afla daca este cel mai frumos oras din tara noastra, asa cum au auzit. "Am avut acest loc pe lista de la inceputul calatoriei noastre, iar dupa 18 tari suntem in sfarsit aici", spun cei doi vloggeri, care au filmat intreaga aventura si ... citeste toata stirea