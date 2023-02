Un brasovean este fotograful familiei prezidentiale

Din clipa in care sotul ei a castigat, prin votul cetatenilor, functia de presedinte al Romaniei, viata lui Carmen Iohannis s-a schimbat complet. Deodata, nu mai era doar "doamna profesoara", ci Prima Doamna a tarii, iar fiecare aparitie publica a sa inceput sa fie studiata in cel mai mic detaliu.In ultimii ani, internautii vigilenti au observat ca un barbat misterios apare tot mai des alaturi de Carmen Iohannis in fotografii, unele fiind chiar selfie-uri. Mai mult, chiar si Klaus Iohannis a ... citeste toata stirea