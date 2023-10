Bernd Muller a fost numit noul director al Arhivei Istorice a Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea din Europa, anunta publicatia Adventistre View. Arhiva este afiliata Universitatii Adventiste Friedensau (FAU) de langa Magdeburg, Germania, si isi are sediul acolo.Muller s-a nascut in 1981 la Brasov, a absolvit Scoala Gimnaziala Adventista Schloss Bogenhofen din St. Peter am Hart, Austria, in 1999, apoi a obtinut primele cunostinte in teologie la Seminarul Teologic din Bogenhofen (2000-2002) . ... citeste toata stirea