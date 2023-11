"Nu uit cat de bine am fost primit". Sub acest titlu, o publicatie din Austria, Kronen Zeitung, ii dedica un articol brasoveanului Rares Tudose, care a emigrat in orasul Vorarlberg acum aproape 10 ani. Lucreaza in IT, dar activeaza si ca pompier voluntar. Si-a imbracat uniforma de pompier special pentru sedinta foto. "Era firesc sa dau ceva inapoi tarii care m-a primit cu bratele atat de deschise. De aceea m-am alaturat pompierilor. Vorarlberg mi-a dat sansa sa demonstrez ca noi, romanii, ... citeste toata stirea