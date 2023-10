Brasoveanul Bogdan Alexandru Costache a uimit o tara intreaga in turneul "Trei Tenori", din aceasta primavara: o data prin impresionanta tehnica si virtuozitate, dar si prin noua maniera abordata de dirijor si solist violonist. Este singurul artist din Romania care sustine un concert integral in fata orchestrei si publicului, atat cu bagheta cat si cu vioara in mana, maniera inspirata de Andre Rieu si Johann Strauss Orchestra.Va dirija si va fi solistul orchestrei reunite Opera Vox si Teatro ... citeste toata stirea