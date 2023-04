In editia 12 din noul sezon Chefi la Cutite, de miercuri, 19 aprilie, Laurentiu Neamtu a devenit cutitul de aur al lui Florin Dumitrescu.Brasoveanul in varsta de 35 de ani i-a impresionat pe cei trei jurati atat cu o reteta deosebita, dar si cu dezvaluiri din viata sa. Concurentul a gatit un muschiulet de porc umplut cu prune uscate si invelit in prosciutto. Preparatul lui Laurentiu Neamtu i-a impresionat pe chefi, acestia dandu-si seama ca au de-a face cu un bucatar experimentat. Atunci cand ... citeste toata stirea