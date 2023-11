Bestseller-ul "Cartea Oglinzilor" al scriitorului fagarasean Eugen Ovidiu Chirovici ajunge pe marile pe marile ecrane din intreaga lume. 29 de tari au cumparat pana acum drepturile de difuzare pentru filmul "Sleeping Dogs". Anuntul a fost facut de autor, pe pagina sa de Facebook."Vesti bune despre Sleeping Dogs! Drepturile de difuzare in SUA au fost achizitionate de The Avenue/Paramount, iar premiera va fi in 21 martie 2024. Pana in prezent, drepturile de difuzare in cinematografe au fost ... citeste toata stirea