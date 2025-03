Un intretinut cu bani cash si Mercedes la scara

Liderul mercenarilor Horatiu Potra ii platea lui Calin Georgescu masina de lux cu care se deplasa si ii trimitea constant sume de bani, arata procurorii in referatul prin care cer arestarea lui Potra. Mai mult, Calin Georgescu ar fi complotat alaturi de Ionut Sechila si Marin Burcea, doi dintre cei care ii asigura paza, pentru a se impune cu forta in functia de presedinte.Horatiu Potra ar fi pus la dispozitia lui Georgescu, in mod gratuit, o limuzina Mercedes GLE Coupe, inchiriata printr-o ... citește toată știrea