Un loc prin care ar trebui sa treaca toti cei sub 33 de ani

MUZEUL AMINTIRILOR DIN COMUNISM: Se deschide oficial in 1 aprilie, in fostul "shop" de la Hotel Capitol - locul unde se vindea marfa "de lux": sapunuri, casetofoane sau benzina, pentru cei ce aveau valutaStii ce era mai rece decat apa rece in vremea comunista? Apa calda, era gluma odinioara. De Mos Gerila sigur a auzit toata lumea. Prin podurile sau beciurile de astazi, daca rascolesti bine, sigur dai de celebrul peste din sticla colorata, fara de care casa nu era casa, in anii comunismului. ... citeste toata stirea