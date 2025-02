"Un martisor pentru speranta", in beneficiul Hospice Casa Sperantei Brasov. 3 ateliere de confectionat martisoare

"Un martisor pentru speranta", in beneficiul Hospice Casa Sperantei BrasovDistribuie daca iti place!"Un martisor pentru speranta", eveniment sustinut de NewsBV.ro, este sloganul sub semnul caruia brasovenii sunt invitati la ateliere de confectionat martisoare in beneficiul Hospice Casa Sperantei Brasov.Centrul Cultural Reduta, prin Serviciul Cultura Traditionala Brasov. organizeaza in fiecare zi de marti ateliere mestesugaresti puse sub genericul "Artizatii Redutei".Pe parcursul lunii ... citește toată știrea