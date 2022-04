Un nou concept pentru judetul Brasov: "Turism de liniste". Primul proiect va fi implementat la Rasnov, in Poiana Schleiff si Coltul lui Vasai

Anuntat in urma cu mai multe luni de Consiliul Judetean Brasov, conceptul de "turism de liniste" va fi aplicat la Rasnov. Este un proiect pilot care se va implementa in perioada aprilie - noiembrie 2022, vizate fiind Poiana Schleiff si Coltul lui Vasai din Rasnov. Ambele zone sunt mici poienite din vecinatatea orasului, unde oamenii merg pentru relaxare. In Poiana Schleiff se poate ajunge din Valea Cetatii (din zona parcarii), dar si din Valea Popii (de la biserica veche Sfantul Nicolae). ... citeste toata stirea