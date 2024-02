Un nou eveniment, astazi, in cadrul Chamber Jazz@Universitatea Transilvania

Un nou eveniment in cadrul Chamber Jazz@Universitatea Transilvania, are loc astazi, la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania.Vineri, 9 februarie, de la ora 19.00, Chamber Jazz@Universitatea Transilvania prezinta concertul Time in Our Hands, cu Chris Dahlgren (viola da gamba), Mircea Tiberian (pian) si Claudio Puntin (clarinete).Trioul Time in Our Hands prezent la Chamber Jazz@Universitatea Transilvania, este format din muzicieni si compozitori cu voci ... citește toată știrea