Un refugiat din Ucraina, campionla Transylvania 100

Un ucrainean a castigat ultramaratonul Transylvania 100, o cursa de 100 de kilometri si 6.500 de metri diferenta pozitiva de nivel cu startul la Bran, ce se desfasoara in muntii Bucegi.Yevhenii Yermolenko s-a luptat cu romanul Stefan Macarie toata cursa, pentru ca pe finalul traseului sa ia un avans care i-a permis sa treaca primul linia de sosire din fata Castelului Bran, dupa 15 ore, 6 minute si 22 de secunde. Ultramaratonistul ucrainean alearga de obicei curse in tara sa, dar, in acest an,