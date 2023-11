Sheynnis Palacios din Nicaragua a castigat titlul de Miss Universe 2023, concurs desfasurat in El Salvador. Desi Romania nu a avut oficial nicio reprezentanta, o tanara din Harghita a participat la concurs, insa din partea Ungariei. Blaga Tunde a spus ca a fost in America de Sud in calitate de "maghiara ardeleanca" si a avut pe pagina pe Instagram mai multe postari in care a vorbit despre identitatea sa nationala."Eu cred si noi credem in forta culturii noastre! Fiecare gand, cuvant si gest ... citeste toata stirea