Unic, in Romania: Poftiti in casuta chitara, la Rasnov!

Cu vedere spre Bucegi, in mijlocul natrii si cu confortul casei tale. Este "casuta chitara", la propriu - ideea cu totul originala pe care a pus-o in practica un rasnovean, Dragos Obancea, in zona Glajerie, Rasnov. Spatiul este unul mic, dar are toate facilitatile necesare pentru o vacanta ideala in mijlocul naturii, cu: apa calda, caldura, WiFi si electricitate.Ideea i-a venit proprietarului in urma cu un an si a ales forma chitarei nu intamplator. "Este o zona de munte unde oamenii vin ... citeste toata stirea