Untold-ul "de iarna", anulat. 7.000 de oameni s-au anuntat pentru evenimentul de la Brasov

Anuntata pentru perioada 6 - 13 martie 2022, prima editie a MassifWinter din Poiana Brasov, a fost anulata. Anuntul a fost facut joi, 27 ianuarie, de organizatori, care au motivat decizia prin faptul ca estimarile autoritatilor in ceea ce priveste evolutia cazurilor de coronavirus sunt pesimiste si nu se anunta relaxari."Cu toate ca am avut o serie repetata de discutii si intalniri cu reprezentantii Guvernului prin care am militat pentru aplicarea normelor de sanatate publica folosite si la ... citeste toata stirea