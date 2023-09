Actiune extrem de dificila, marti, 5 septembrie, in Piatra Craiului. In urma unui apel primit prin 112, salvamontistii din Zarnesti au fost solicitati sa intervina in cazul unei femei in varsta de 48 de ani, care s-a accidentat prin cadere pe firul vaii Cioranga (foarte aproape de poteca nemarcata Cioranga- Ramura de Jos), suferind un politraumatism sever si necesitand extragere imediata."In aceste conditii, misiunea de salvare s-a realizat cu ajutorul ... citeste toata stirea