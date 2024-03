Urmatorul mare seism: 7 - 11 miliarde euro

La nivel national, doar una din cinci locuinte este asigurata in caz de dezastru, in conditiile in care aproape 70% din populatie locuieste in zone de hazard seismic moderat sau ridicat, potrivit unui comunicat transmis de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), luni, la 47 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977.Potrivit unei cercetari realizate de IRES la solicitarea UNSAR, peste jumatate dintre romani sunt ingrijorati ca un cutremur sau un ... citește toată știrea