Luni, 5 iunie, fost prins ursul care saptamana trecuta s-a plimbat prin Racadau si pe Calea Bucuresti din Brasov. Din pacate, din cauza ranilor pe care le avea, in urma incercarii de a sari de la mare inaltime, rani incompatibile cu viata, ursul a fost eutanasiat."In aceasta dimineata, in jurul orei 4.30, ursul a intrat in parcare la AFI. Dupa ce a urcat la etajul 1 al parcarii, a gasit un balcon, pe unde a incercat sa iasa. A cazut de acolo si s-a ranit, dupa care a mers pe strada Romana, ... citeste toata stirea