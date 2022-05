Ursul pacalit, nici vulpea n-a scapat

Ursul care obisnuia sa coboare Rasnov pentru a cauta hrana a fost capturat si relocat. Conform explicatiilor reprezentantilor Primariei Rasnov, ursul era mascul si avea trei ani.Capcana a fost montata in zona Valea Cetatii in 29 aprilie, iar din 30 aprilie a fost pusa momeala, insa ursul a rezistat cateva zile tentatiei de a lua hrana."Dupa ce a fost analizat de catre un medic veterinar, ursul a fost microcipat si relocat, in conditii de siguranta, asa cum prevede ... citeste toata stirea