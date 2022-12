Va fi sau nu blackout in Romania?

In Romania nu exista riscul unei pene majore de curent, a unui blackout, in aceasta iarna, a dat asigurari ministrul Energiei Virgil Popescu, luni, 5 decembrie, intr-o conferinta de presa. Ministrul a spus ca exista stocuri de apa suficiente in lacurile de acumulare si de carbune, si ca nu vor fi probleme nici in aprovizionarea cu petrol, gaze naturale si carburanti auto."Toate rafinariile vor procesa titei care nu provine din Rusia, Romania a devenit independenta de titeiul rusesc", a ... citeste toata stirea