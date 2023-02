Vacanta de creatie la Muzeul de Arta Brasov

In vacanta avem intalnire la Muzeul de Arta Brasov cu micii creativi! Am pregatit doua ateliere de creatie care sa stimuleze imaginatia copiilor si sa ii familiarizeze cu tehnici intalnite in unele opere de arta.Miercuri, 22 februarie, ora 11.00"Mozaic"Categoria de varsta: 7-12 aniCopiii vor avea ocazia sa compare mozaicuri romane, bizantine, orientale si vest-europene, iar apoi vor realiza propriile lucrari despre un subiect la alegere. Vor folosi in acest scop elemente modulare ... citeste toata stirea