Romania are o noua destinatie ecoturistica: Vama Buzaului, localitate aflata la poalele muntilor Ciucas, care tocmai ce a obtinut recunoasterea Ministerului Economiei. Asezarea pitoreasca va invita sa descoperiti, in deplina armonie cu natura, Rezervatia Valea Zimbrilor si traseele montane pe care le puteti parcurge atat la pas, cat si cu bicicleta. Tot aici, in Vama Buzaului, mancarurile traditionale sunt puse la loc de cinste. Asa se explica si existenta, in acest loc, a celor mai multe ... citeste toata stirea