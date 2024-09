Varful viiturii: 2-3 octombrie

Directorul general al Administratiei Nationale Apelor Romane (ANAR), Sorin Lucaci (foto), a declarat joi, 26 septembrie, ca la intrarea in tara Dunarea are un debit de 6.800 de mc/s."Varful viiturii se va atinge in perioada 2-3 octombrie si va fi, dupa ultimele date, in jur de 7.500 de mc/s, care cumulat cu ploile si cantitatile de apa aduse din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Arges, Buzau, vor ajunge undeva la 2.000 mc/s. Va ajunge ca debitul total al Dunarii sa atinga pragul de 9.500 de ... citește toată știrea