Vasile Ion care salveaza Romania. A strans peste 1 milion de vizualizari in 2 ore

Un experiment realizat de jurnalistii de la Recorder impreuna cu un specialist IT arata vulnerabilitatile de securitate ale retelei TikTok. Un candidat fictiv la "alegerile pentru postul de premier", care in realitate nu exista, a strans peste 1 milion de vizualizari in mai putin de doua ore.Folosind doar niste linii de cod si indicatii gasite pe internet, oricine cu cunostinte medii de programare poate sa pacaleasca TikTok, arata experimentul Recorder, realizat impreuna cu un antreprenor ... citește toată știrea