Vecini cu ursul: "Pai iti e cam frica sa umbli noaptea"

Situatia ursilor care ajung in zonele locuite s-a agravat, in plina toamna. Pomii fructiferi sunt pe rod, iar asta echivaleaza cu o invitatie, pentru animalele obisnuite sa caute de mancare pe strazi si prin curtile oamenilor. Autoritatile par depasite de situatie, chiar daca Guvernul a decis in aceasta vara, ca pot fi impuscati 55 dintre ursii problema.Municipiul Sacele, din judetul Brasov e unul din locurile cu cele mai frecvente aparitii ale ursilor problema, in zone locuite. Se intampla ... citește toată știrea