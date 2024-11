"Venind aceasta cometa...". Cum se vede rezultatul primului tur de prezidentiale in Parlamentul European

Rezultatul primului tur al alegerilor prezidentiale, in care romanii au trimis in turul doi pe Calin Georgescu, un independent, si Elena Lasconi, de la USR, a produs un soc pentru mare parte din societate, dar mai ales clasa politica. Este pentru prima data cand PSD, de exemplu, nu are un candidat in turul doi la prezidentiale. Deja cele doua partide mari si cu traditie pe scena politica romaneasca (respectiv PSD si PNL) "si-au decapitat" conducerile. Insa, daca la PNL, decizia a intrat in ... citește toată știrea