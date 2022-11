Verdict in cazul "Moarte dupa moarte"

Aproape 10 ani de inchisoare a primit brasoveanul care aproape si-a omorat sotia in curtea gradinitei la care invata fiica lor. In primavara acestui an, tanarul a mers la gradinita la care sotia sa tocmai o lasase pe micuta si a injunghiat-o. Dupa aceasta, barbatul a incercat sa se sinucida, insa atat el, cat si femeia de 26 de ani au scapat cu viata. Acum, agresorul a fost condamnat la 9 ani si 8 luni de inchisoare pentru tentativa la omor calificat. Decizia nu este una definitiva si poate fi ... citeste toata stirea