Brasoveanul, care locuieste de 4 ani intr-o masina in conditii greu de descris, are o poveste de viata interesanta. Barbatul, fost sofer de tir, spune ca a umblat peste tot prin lume, iar viata de atunci nu are nimic in comun cu ceea ce traieste astazi: "Eram fericit, imi placea ce faceam si nu ma gandeam nici o clipa la ce urma sa se aleaga de mine", a marturisit omul pentru BizBrasov.ro.A reusit sa-si intemeieze o familie si, "cu ajutorul lui Dumnezeu", a crescut 5 copii. S-a bucurat ani ... citeste toata stirea