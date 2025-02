Victor Ponta, tinut la usa. De ieri prezidentiabil, ex-PSD

Fostul premier si presedinte al PSD Victor Ponta si-a anuntat candidatura la alegerile prezidentiale din luna mai, printr-un mesaj postat pe Facebook duminica, 2 februarie, in timp ce Congresul PSD ii valida candidatura lui Crin Antonescu."Am vrut sa vorbesc in fata Congresului, insa nu am avut acest drept! Important e sa ma auda romanii. Voi intra in lupta cu toate puterile si tot curajul, ca sa punem Romania pe primul loc", a sustinut Victor Ponta intr-un mesaj video postat pe Facebook. El ... citește toată știrea