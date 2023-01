VIDEO Cine sunt cei 12 finalisti ai Selectiei Nationale Eurovision 2023

Televiziunea Romana i-a anuntat pe cei 12 concurenti calificati in finala Selectiei Nationale Eurovision Song Contest 2023.Semifinalele Eurovision Song Contest 2023 sunt programate pentru zilele de 9 si 11 mai, iar finala, pe 13 mai 2023.Deiona, "Call on me"Andrea-Ioana Stoica (Deiona) are doar 17 ani si, chiar daca a intrat relativ recent in lumina reflectoarelor, isi trateaza meseria de artist cu seriozitate, iar motto-ul dupa ea care se ghideaza este "De aici doar in sus!". A castigat ... citeste toata stirea