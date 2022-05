Reprezentantul Romaniei, WRS, s-a calificat, joi seara, in finala concursului Eurovision 2022, cu piesa "Llamame", in urma votului publicului, acordat prin SMS si pe site-ul oficial al concursului, si al juriilor de specialitate.Romania a concurat joi seara in cea de-a doua semifinala a concursului Eurovision, numarandu-se printre tarile votate sa mearga mai departe in marea finala.Joi seara, artistul WRS si cei patru ... citeste toata stirea