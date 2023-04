Videochatul este, in ziua de astazi, o meserie foarte profitabila - atat pentru studiouri, cat si pentru modelele lor. Incasarile sunt foarte mari pentru ambele parti, iar majoritatea contractelor sunt contracte de colaborare. Insa mai este videochatul in Romania un subiect tabu?Venituri de mii de euro, din videochatModelele de videochat castiga, de obicei, mii de euro din aceasta meserie. Ele pot alege sa mearga fizic la studio, sau sa faca videochat de acasa. In plus, nu fac nimic din ... citeste toata stirea