Vila din 2009, "prins" in 2022

Fostul consilier local Octavian Ciovica, cunoscut in spatiul public si ca pilot de Raliu si Viteza in Coasta, dar si dupa ce s-a remarcat la emisiunea "Ferma Vedetelor" de la Pro TV, a fost luat in colimator de catre urbanistii Primariei, dar si de catre Politia Locala Brasov. Asta dupa ce casa pe care a ridicat-o in cartierul Schei din Brasov nu a respectat prevederile din autorizatia de construire.Potrivit informatiilor oferite de catre Primaria Brasov, fostul ales local a depus in ... citeste toata stirea