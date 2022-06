"Vine foametea! Nu scapa nimeni!"

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski (foto) a avertizat joi, 9 iunie, ca milioane de oameni din toata lumea risca sa moara de foame, daca Rusia nu va permite Ucrainei sa exporte cereale prin porturile blocate in prezent de Marina militara a Moscovei. "Din pacate, asta inseamna ca zeci de tari se vor confrunta cu o penurie severa de alimente. Milioane de oameni ar putea muri de foame in cazul in care continua blocada rusa in Marea Neagra", a spus el. Liderii internationali au condamnat ... citeste toata stirea