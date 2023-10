Primul tren electric contractat de Romania, care a intrat in productie in Polonia si va fi livrat pana la sfarsitul acestui an, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, care a transmis si cateva imagini din fabrica, cu trenul aproape finalizat.Dupa 20 de ani"Acesta este primul achizitionat de Romania dupa 20 de ani de la momentul achizitionarii ultimelor trenuri, Sagetile Albastre. Acest tren este unul electric, se afla in etapa finala de ... citeste toata stirea