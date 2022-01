Virgil Popescu, despre cresterea pretului la carburant

Dupa explozia preturilor la curentul electric si gaze naturale, un nou val de scumpiri isi face simtita prezenta. De aceasta data este vorba despre scumpirea carburabtilor.Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca urmareste pretul carburantilor si ca a observat o crestere in ultima perioada: "Urmarim preturile pe toata piata de energie, pana la urma si carburantii sunt pe piata de energie. Acolo am observat o fluctuatie a pretului carburantilor, in functie de cotatia petrolului. Acum, ... citeste toata stirea